Іспанія

Мадридці розглядають можливість підписання капітана Тоттенгема Крістіана Ромеро.

Центральний захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро може продовжити кар'єру в іспанському чемпіонаті.

За наявною інформацією, аргентинець уже дав усну згоду на перехід у міланський Інтер, однак "нерадзуррі" поки не здатні завершити угоду, оскільки потребують попереднього продажу власних гравців.

За даними інсайдера Маттео Моретто, капітан лондонського клубу став пріоритетною ціллю для Атлетіко Мадрид. "Матрацники" мають шанс випередити італійців у боротьбі за чемпіона світу-2022, проте їм також спочатку необхідно розвантажити склад.

Тоттенгем готовий відпустити Ромеро орієнтовно за 40 мільйонів євро. Чинна угода 28-річного футболіста з лондонським клубом розрахована до 2029 року.