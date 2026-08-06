Іспанія

Каталонський клуб оголосив про трансфер центрального захисника Алексіса Ольмедо.

Барселона офіційно повідомила про перехід центрального захисника Алексіса Ольмедо до Сельти.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Водночас Барселона зберегла за собою право на відсоток від суми майбутнього продажу 20-річного футболіста, якщо Сельта вирішить розлучитися з ним у майбутньому.

Ольмедо є вихованцем академії Барселони. Захисник приєднався до клубної системи ще у 2014 році та пройшов усі вікові категорії, поступово ставши одним із ключових гравців Барселона Атлетік.

За останні три сезони центрбек провів 51 матч у складі резервної команди каталонців, регулярно виходячи в основному складі.