Каталонський клуб оголосив про трансфер центрального захисника Алексіса Ольмедо.
Алексіс Ольмедо, Getty Images
06 серпня 2026, 00:40
Барселона офіційно повідомила про перехід центрального захисника Алексіса Ольмедо до Сельти.
Фінансові деталі угоди не розголошуються. Водночас Барселона зберегла за собою право на відсоток від суми майбутнього продажу 20-річного футболіста, якщо Сельта вирішить розлучитися з ним у майбутньому.
Ольмедо є вихованцем академії Барселони. Захисник приєднався до клубної системи ще у 2014 році та пройшов усі вікові категорії, поступово ставши одним із ключових гравців Барселона Атлетік.
За останні три сезони центрбек провів 51 матч у складі резервної команди каталонців, регулярно виходячи в основному складі.