Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Реал Мадрид прийматиме Арсенал (перший матч — 0:3).

Поєдинок відбудеться у середу, 16 квітня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Іспанії (Мадрид). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реал Мадрид в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 4.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Прохід іспанців до наступної стадії оцінюється в 5.70, а англійців — в 1.14.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Реал Мадрид: -1,25", представлений показником 2.39.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Реал Мадрид і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.25.

Слідкуйте за поєдинком Реал Мадрид — Арсенал на Football.ua.