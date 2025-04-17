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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Айнтрахт Франкфурт прийматиме Тоттенгем (перший матч — 1:1).

Поєдинок відбудеться в четвер, 17 квітня, на Франкфурт Штадіон у Німеччині (Франкфурт-на-Майні). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Діно Топпмеллера. Так, на перемогу Айнтрахта в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.82. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Прохід німців до наступної стадії оцінюється в 1.80, а англійців — в 2.01.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Айнтрахт Франкфурт: -0,25", представлений показником 2.07.

Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Юго Екітіке.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Айнтрахт Франкфурт не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.45.

Слідкуйте за поєдинком Айнтрахт Франкфурт — Тоттенгем на Football.ua.