Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У 26-му турі чемпіонату України-2024/25 донецький Шахтар зустрінеться з київським Динамо.

Матч відбудеться в неділю, 27 квітня, на Арені Львів. Початок — о 18:00.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Шахтар не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.25.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Георгія Судакова.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка: так". На нього можна поставити з показником 2.80.

Слідкуйте за поєдинком Шахтар — Динамо на Football.ua.