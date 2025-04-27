Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар — Динамо, Getty Images
27 квітня 2025, 10:00
У 26-му турі чемпіонату України-2024/25 донецький Шахтар зустрінеться з київським Динамо.
Матч відбудеться в неділю, 27 квітня, на Арені Львів. Початок — о 18:00.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.45.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Шахтар не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.25.
Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Георгія Судакова.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка: так". На нього можна поставити з показником 2.80.
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