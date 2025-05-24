Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Франції-2024/25 ПСЖ зустрінеться з Реймсом у передмісті столиці країни.

Поєдинок відбудеться в суботу, 24 травня, на Стад де Франс у Сен-Дені. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.15, тоді як потенційний успіх Реймса оцінюється показником 22.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.20.

Шанси на здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюються в 1.03, а гостями — в 11.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "ПСЖ виграє в обох таймах", представлений показником 1.91.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Дезіре Дуе.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: ні й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.81.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Реймс на Football.ua.