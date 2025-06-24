Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США Есперанс протистоятиме Челсі.

Матч відбудеться в середу, 25 червня, на Лінкольн Файненшл Філд у Філадельфії. Початок — о 04:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 1.30, тоді як потенційний успіх Есперанса оцінюється показником 10.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант із взяттям воріт у виконанні Ліама Делапа, представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 1.88 оцінена ймовірність "сухої" перемоги Челсі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Челсі й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.88.