Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США Інтеру протистоятиме Рівер Плейт.

Матч відбудеться в четвер, 26 червня, на Люмен Філд у Сіетлі. Початок — о 04:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх Рівер Плейт оцінюється показником 4.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Інтер не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.02.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Інтера в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 1.73.