Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Челсі, Getty Images
27 червня 2025, 22:26
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Бенфіка протистоятиме Челсі.
Матч відбудеться в суботу, 28 червня, на Бенк оф Америка Стедіум у Шарлотті. Початок — о 23:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3.55. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.
Вихід португальців до наступного раунду турніру оцінюється в 2.37, а англійців — в 1.59.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.22.
Коефіцієнтом 2.90 оцінена ймовірність дубля у виконанні Ліама Делапа.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Челсі в один гол або нічия (осн. час)". На нього можна поставити з показником 1.82.
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