Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Бенфіка протистоятиме Челсі.

Матч відбудеться в суботу, 28 червня, на Бенк оф Америка Стедіум у Шарлотті. Початок — о 23:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3.55. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

Вихід португальців до наступного раунду турніру оцінюється в 2.37, а англійців — в 1.59.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.22.

Коефіцієнтом 2.90 оцінена ймовірність дубля у виконанні Ліама Делапа.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Челсі в один гол або нічия (осн. час)". На нього можна поставити з показником 1.82.

Слідкуйте за поєдинком Бенфіка — Челсі на Football.ua.