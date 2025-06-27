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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2025 (U-21) у Словаччині зустрінуться збірні Англії і Німеччини.

Матч відбудеться в суботу, 28 червня, на Національному футбольному стадіоні в Братиславі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, вкрай незначними фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Ді Сальво. Так, на перемогу Німеччини в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.73, тоді як потенційний успіх Англії оцінюється показником 2.74. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Здобуття трофея німцями оцінюється в 1.91, а англійцями — в 1.92.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.96.

Коефіцієнтом 4.00 оцінена ймовірність результативної нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.10.

Слідкуйте за поєдинком Англія — Німеччина на Football.ua.