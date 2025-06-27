Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Англія — Німеччина, Getty Images
27 червня 2025, 17:59
У рамках фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2025 (U-21) у Словаччині зустрінуться збірні Англії і Німеччини.
Матч відбудеться в суботу, 28 червня, на Національному футбольному стадіоні в Братиславі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, вкрай незначними фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Ді Сальво. Так, на перемогу Німеччини в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.73, тоді як потенційний успіх Англії оцінюється показником 2.74. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
Здобуття трофея німцями оцінюється в 1.91, а англійцями — в 1.92.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.96.
Коефіцієнтом 4.00 оцінена ймовірність результативної нічиєї.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.10.
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