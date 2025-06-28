Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Фламенгу протистоятиме Баварії.

Матч відбудеться в неділю, 29 червня, на Гард Рок Стедіум у Маямі. Початок — о 23:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Фламенгу оцінюється показником 4.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

Вихід бразильців до наступного раунду турніру оцінюється в 3.25, а німців — в 1.34.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.91.

Коефіцієнтом 1.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Баварії і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.13.

Слідкуйте за поєдинком Фламенгу — Баварія на Football.ua.