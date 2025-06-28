Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Баварія, Getty Images
28 червня 2025, 23:28
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Фламенгу протистоятиме Баварії.
Матч відбудеться в неділю, 29 червня, на Гард Рок Стедіум у Маямі. Початок — о 23:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Фламенгу оцінюється показником 4.90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.05.
Вихід бразильців до наступного раунду турніру оцінюється в 3.25, а німців — в 1.34.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.91.
Коефіцієнтом 1.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Баварії і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.13.
Слідкуйте за поєдинком Фламенгу — Баварія на Football.ua.