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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Флуміненсе протистоятиме Аль-Хілялю.

Флуміненсе — Аль-Хіляль. Анонс і прогноз на матч

Матч відбудеться в п'ятницю, 4 липня, на Кемпінг Ворлд Стедіум в Орландо. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Аль-Хіляля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.48, тоді як потенційний успіх Флуміненсе оцінюється показником 3.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.30.

Вихід бразильців до наступного раунду турніру оцінюється в 2.14, а саудівців — в 1.74.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Аль-Хіляля в один гол або нічия (осн. час)", представлений показником 1.81.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Маркоса Леонардо.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перший гол: Аль-Хіляль". На нього можна поставити з показником 1.96.

Слідкуйте за поєдинком Флуміненсе — Аль-Хіляль на Football.ua.