Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Аль-Хіляль, Getty Images
04 липня 2025, 11:28
У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Флуміненсе протистоятиме Аль-Хілялю.
Флуміненсе — Аль-Хіляль. Анонс і прогноз на матч
Матч відбудеться в п'ятницю, 4 липня, на Кемпінг Ворлд Стедіум в Орландо. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Аль-Хіляля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.48, тоді як потенційний успіх Флуміненсе оцінюється показником 3.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.
Вихід бразильців до наступного раунду турніру оцінюється в 2.14, а саудівців — в 1.74.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Аль-Хіляля в один гол або нічия (осн. час)", представлений показником 1.81.
Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Маркоса Леонардо.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перший гол: Аль-Хіляль". На нього можна поставити з показником 1.96.
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