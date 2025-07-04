Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Палмейрас протистоятиме Челсі.

Матч відбудеться в суботу, 5 липня, на стадіоні Лінкольн Файненшел Філд у Філадельфії. Початок — о 04:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Палмейраса оцінюється показником 4.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.

Вихід лондонців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.45, а бразильців — у 2.55.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Челсі в один гол або нічия (осн. час)", представлений показником 1.85.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Коула Палмера.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перший гол: Челсі". На нього можна поставити з показником 1.80.

Слідкуйте за поєдинком Палмейрас — Челсі на Football.ua.