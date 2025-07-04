Палмейрас - Челсі, Getty Images
04 липня 2025, 14:26
У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Палмейрас протистоятиме Челсі.
Матч відбудеться в суботу, 5 липня, на стадіоні Лінкольн Файненшел Філд у Філадельфії. Початок — о 04:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Палмейраса оцінюється показником 4.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
Вихід лондонців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.45, а бразильців — у 2.55.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Челсі в один гол або нічия (осн. час)", представлений показником 1.85.
Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Коула Палмера.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перший гол: Челсі". На нього можна поставити з показником 1.80.
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