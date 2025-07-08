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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Флуміненсе протистоятиме Челсі.

Флуміненсе — Челсі. Напередодні

Матч відбудеться у вівторок, 8 липня, на МетЛайф Стедіум в Іст-Резерфорді. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.69, тоді як потенційний успіх Флуміненсе оцінюється показником 5.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Вихід бразильців до наступного раунду турніру оцінюється в 3.50, а англійців — в 1.33.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Коула Палмера.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Челсі й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.28.

Слідкуйте за поєдинком Флуміненсе — Челсі на Football.ua.