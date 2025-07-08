Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Челсі, Getty Images
08 липня 2025, 11:19
У рамках 1/2 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Флуміненсе протистоятиме Челсі.
Флуміненсе — Челсі. Напередодні
Матч відбудеться у вівторок, 8 липня, на МетЛайф Стедіум в Іст-Резерфорді. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.69, тоді як потенційний успіх Флуміненсе оцінюється показником 5.60. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
Вихід бразильців до наступного раунду турніру оцінюється в 3.50, а англійців — в 1.33.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Коула Палмера.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Челсі й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.28.
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