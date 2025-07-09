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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США ПСЖ протистоятиме мадридському Реалу.

ПСЖ — Реал Мадрид. Напередодні

Матч відбудеться в середу, 9 липня, на МетЛайф Стедіум в Іст-Резерфорді. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 2.97. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Вихід французів до наступного раунду турніру оцінюється в 1.72, а іспанців — в 2.13.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.06.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кіліана Мбаппе, тоді як потенційний гол Усмана Дембеле — 2.30.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Результативна нічия". На нього можна поставити з показником 4.15.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Реал Мадрид на Football.ua.