У півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 зійдуться гранди європейського футболу — чинний володар Ліги чемпіонів ПСЖ та найтитулованіший клуб в історії клубного мундіалю Реал Мадрид. Зустріч на стадіоні у Нью-Джерсі стане не просто битвою за фінал, де вже чекає лондонський Челсі, а ще й будем першим протистоянням Кіліана Мбаппе з колишнім клубом.

СЕРЕДА, 9 ЛИПНЯ, 22:00. МЕТЛАЙФ СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке вперше бере участь на Клубному ЧС, але одразу ж заявляє про свої величезні амбіції виграти трофей. Після сенсаційної поразки від Ботафогу на самому старті розіграшу, паризький гранд видав серію з трьох переконливих перемог без пропущених м’ячів: 4:0 проти Атлетіко, 2:0 проти Сіетла та 4:0 над Інтером Маямі. У чвертьфіналі ж ПСЖ здолав Баварію — навіть залишившись у меншості, парижани зуміли довести справу до переконливої перемоги з рахунком 2:0.

У цьому турнірі Парі Сен-Жермен вражає не лише результатами, а й своїм ефектним стилем: команда вже забила 164 м’ячі в сезоні в усіх турнірах, а оборона, попри втрату Пачо та Ернандеса, залишається надійною (але може стати ще надійніше завдяки одному українському хлопцю з Борнмута). Уся увага вболівальників зараз — на Хакімі, Дуе Кварцхелію, а також на головну зброю французького гранда — Усмана Дембеле, який мріє закріпити власні позиції у боротьбі за Золотий м'яч.



Реал Мадрид під орудою нового головного тренера Хабі Алонсо проходить шлях оновлення, але зберігає фірмову витримку та переможну ДНК. "Вершкові" ще не програвали на цьому турнірі у США: після нічиєї з Аль-Хілялем виграли всі матчі — у Пачуки, Зальцбурга, Ювентуса та Боруссії Дортмунд. Проте шлях не був відверто гладким: драматичний кінець гри з дортмундцями міг обернутися втратою перемоги, але Тібо Куртуа врятував іспанський гранд від потенційної катастрофи.

Головна сюжетна лінія сьогоднішнього протистояння — це зустріч із колишнім клубом зіркового Кіліана Мбаппе, який рік тому став гравцем Реала Мадрид та пов'язаний із паризьким грандом не лише роками спільної спортивної історії, а й взаємними судовими позовами. Також увагу привертає головне відкриття цього КЧС у складі "вершкових" Гонсало Гарсія — 21-річний талант, який вже має чотири голи на турнірі. Утім, без Гюйсена та з пошкодженнями у захисній лінії, Реал може бути вразливим — це ми наочно бачили за підсумками минулої кампанії.

Вивіска для фіналу будь-якого турніру. З великою долею ймовірності, переможець цієї пари стане тріумфатором цьогорічного КЧС. Обидві команди з кожним матчем набирають обертів, але гра ПСЖ все ж виглядає більш змістовною та збалансованою. Відчувається, що футболісти Реалу ще притираються до ідей свого нового тренера. Очікуємо яскравої гри, проте гольової феєрії очікувати мабуть все ж не варто

Прогноз FAVBET: тотал менше (3.5) — 1.60