Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У фіналі плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Челсі протистоятиме ПСЖ.

Матч відбудеться в неділю, 13 липня, на МетЛайф Стедіум в Іст-Резерфорді. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 5.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.

Здобуття трофея англійцями оцінюється в 3.65, а французами — в 1.32.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.91.

Коефіцієнтом 2.05 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Звитяга ПСЖ і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.11.

Слідкуйте за поєдинком Челсі — ПСЖ на Football.ua.