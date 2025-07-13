Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
ПСЖ, Getty Images
13 липня 2025, 08:40
У фіналі плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Челсі протистоятиме ПСЖ.
Матч відбудеться в неділю, 13 липня, на МетЛайф Стедіум в Іст-Резерфорді. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 5.70. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.35.
Здобуття трофея англійцями оцінюється в 3.65, а французами — в 1.32.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.91.
Коефіцієнтом 2.05 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Звитяга ПСЖ і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.11.
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