Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Поліссям зустрінеться Санта-Колома.

Перша очна зустріч українського та андоррського клубів відбудеться в четвер, 24 липня, на стадіоні Татран у Пряшеві, Словаччина. Початок — о 20:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 1.29, тоді як потенційний успіх Санта-Коломи оцінюється показником 14.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Полісся: -1,75", представлений показником 1.87.

Коефіцієнтом 1.69 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Полісся.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Полісся заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.93.

Слідкуйте за поєдинком Полісся — Санта-Колома на Football.ua.