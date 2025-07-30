Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Бешикташ.

Бешикташ — Шахтар 2:4 Відео голів та огляд першого матчу 24.07.2025

Друга очна зустріч українського й турецького клубів відбудеться в четвер, 31 липня, на Реймана Стедіум у Кракові, Польща. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.01, тоді як потенційний успіх Бешикташа оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

Вихід українців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.03, а турків — в 9.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря в один гол або нічия", представлений показником 2.01.

Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність відкриття рахунку в матчі Шахтарем.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.11.

Слідкуйте за поєдинком Шахтар — Бешикташ на Football.ua.