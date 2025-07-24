Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 24 липня 2025 року.

Донецький Шахтар у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи у гостях обіграв турецький Бешикташ (4:2).

Команда Арди Турана вийшла вперед на сьомій хвилині після голу у виконанні Алісона, а через 21 хвилину Егіналду подвоїв перевагу "гірників". Тим не менш, ще до перерви турки відіграли один, завдяки влучному удару Абрагама, який реалізував пенальті.

Потім на 67 хвилині Шахтар збільшив перевагу, а автором голу став Кевін, але на 87 хвилині "орли" знову відповіли зусиллями Жуана Маріу.

І все ж останнє слово було за "гірниками", коли на п'ятій компенсованій хвилині дубль оформив Кевін.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бешикташ — Шахтар у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Бешикташ — Шахтар 2:4

Голи: Абрагам, 40 (пен.), Жуан Маріу, 87 — Аліссон, 7, Егіналду, 28, Кевін, 67, 90+5.

Бешикташ: Гюнок — Свенссон, Пауліста, Удуохай, Юрасек — Тікназ (Киличсой, 81), Кекчю (Мучі, 60) — Рашица (Їлмаз, 60), Рафа, Фернандеш — Абрагам (Маріу, 71).

Шахтар: Різник — Конопля (Тобіас, 56), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Педріньйо да Сілва, 56), Судаков (Гочолеішвілі, 88) — Кевін, Егіналду (Невертон, 76), Аліссон (Бондаренко, 76).

Попередження: Удуохай, Їлмаз, Гюнок — Різник.