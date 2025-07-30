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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Поліссям зустрінеться Санта-Колома.

Полісся — Санта-Колома 1:2 Відео голів та огляд першого матчу 24.07.2025

Друга очна зустріч українського та андоррського клубів відбудеться в четвер, 31 липня, на Естаді ФАФ в Енкампі, Андорра. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Санта-Коломи оцінюється показником 5.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45.

Вихід андоррців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.87, а українців — в 1.86.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Полісся (-1,0)", представлений показником 2.18.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Олексія Гуцуляка.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Полісся не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.09.

Слідкуйте за поєдинком Санта-Колома — Полісся на Football.ua.