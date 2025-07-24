Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 24 липня 2025 року.
Полісся — Санта-Колома, ФК Полісся
24 липня 2025, 23:41
Житомирське Полісся поступилося андоррській Санті-Коломі (1:2) у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Житомирська команда вийшла вперед на 21 хвилині матчу, коли результативним ударом відзначився Олексій Гуцуляк.
На 27 хвилині гості зрівняли рахунок зусиллями Ота Ремолінса, а в кінці першого тайму розкішний удар вдався Давіду Креспо з лінії штрафного майданчика.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Санта-Колома у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26:
Полісся — Санта-Колома 1:2
Голи: Гуцуляк, 21 - Ремолінс Планес, 27, Креспо Суріта, 44.
Полісся: Кудрик — Хадрой (Тейлор, 46 (Крушинський, 65)), Чоботенко, Бескоровайний (Сарапій, 46), Михайліченко — Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Йосефі, Гонсалвеш (Назаренко, 76) — Гайдучик (Філліпов, 60).
Санта-Колома: Руїс — Креспо (Рубіо, 71), Родрігес, Сан-Ніколас, Сістеро (Росс, 87) — Родрігес Лопес (Дчар, 87), Пуерто (Лопес, 57), Марін, Ремолінс (Галлего, 87) — Ресендес, дель Уерто.
Попередження: Бабенко.