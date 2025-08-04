Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Динамо Київ зустрінеться Пафос.

Перша очна зустріч українського й кіпрського клубів відбудеться у вівторок, 5 серпня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 1.78, тоді як потенційний успіх Пафоса оцінюється показником 4.85. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Динамо Київ: -1,0", представлений показником 2.35.

Коефіцієнтом 2.07 оцінена ймовірність перемоги Динамо Київ із тоталом менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.85.

Слідкуйте за поєдинком Динамо Київ — Пафос на Football.ua.