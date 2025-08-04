Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо Київ, Getty Images
04 серпня 2025, 18:45
У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Динамо Київ зустрінеться Пафос.
Перша очна зустріч українського й кіпрського клубів відбудеться у вівторок, 5 серпня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 1.78, тоді як потенційний успіх Пафоса оцінюється показником 4.85. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Динамо Київ: -1,0", представлений показником 2.35.
Коефіцієнтом 2.07 оцінена ймовірність перемоги Динамо Київ із тоталом менше 4,5.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.85.
Слідкуйте за поєдинком Динамо Київ — Пафос на Football.ua.