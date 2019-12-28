Турция

Украинский форвард Кайсериспора Артем Кравец отметился очередным результативным ударом.

В рамках поединка 17-го тура чемпионата Турции Кайсериспор гостил у Трабзонспора и проиграл с разгромным счетом 2:6.

Когда на табло горел счет 5:1 в пользу хозяев, нападающий Кайсериспора Артем Кравец забил второй мяч своей команды. На 82-й минуте он принял мяч в штрафной площадке, обыграл соперника и пробил мимо вратаря.

Этот мяч стал уже четвертым в пяти последних матчах Кравца за Кайсериспор. Итоговый счте матча 6:2 в пользу Трабзонспора.

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