Турция

Забавная ситуация произошла в одной из низших лигах Турции.

В Красной группе третьего дивизиона чемпионата Турции Ушакспор на своем поле обыграл Велишеспор (2:0).

Примечательно, что на 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Ушакспора. По мнению судьи, вратарь хозяев отбил удар с нарушением, за что получил желтую

Действия вратаря при повторном также не понравились судье, за что тот наградил игрока удалением. В итоге, на ворота стал полевой футболист, сумевший по правилам отразить удар.

3 лига Турции.Ушакспор-Велимешеспор.Счет 2-0.90 мин. Судья назначает пенальти в ворота хозяев,вратарь отбивает.Судья показывает ему ЖК,просить перебить.Вратарь снова отбивает.Судья показывает ему 2-ю ЖК,удаляет, просит перебить.В ворота встает защитник,который отражает пенальти. pic.twitter.com/RXvNDZ4SvK — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) January 20, 2020

Ранее сообщалось, что нападающий Шахтера Андрей Борячук имеет шанс вскоре также переехать в Турцию.