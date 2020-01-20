Забавная ситуация произошла в одной из низших лигах Турции.
Ушакспор - Велишеспор, скрин
20 января 2020, 13:56
В Красной группе третьего дивизиона чемпионата Турции Ушакспор на своем поле обыграл Велишеспор (2:0).
Примечательно, что на 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Ушакспора. По мнению судьи, вратарь хозяев отбил удар с нарушением, за что получил желтую
Действия вратаря при повторном также не понравились судье, за что тот наградил игрока удалением. В итоге, на ворота стал полевой футболист, сумевший по правилам отразить удар.
Ранее сообщалось, что нападающий Шахтера Андрей Борячук имеет шанс вскоре также переехать в Турцию.