Турецкий клуб договорился о трансфере форварда Шахтера.
Андрей Борячук, ФК Шахтер
20 января 2020, 12:23
Нападающий Шахтера Андрей Борячук может в ближайшее время стать игроком Резиспора, сообщает издание Karadeniz Gazete.
"Ястребы" согласовали детали перехода украинского форварда и должны объявить о его подписании в ближайшее время. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.
Борячук является воспитанником Шахтера, дебютировав в первой команде в феврале 2016-го. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 3 поединка в футболке "горняков", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что игроком Ризеспора стал полузащитник Динамо Денис Гармаш.
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