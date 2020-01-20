Турция

Турецкий клуб договорился о трансфере форварда Шахтера.

Нападающий Шахтера Андрей Борячук может в ближайшее время стать игроком Резиспора, сообщает издание Karadeniz Gazete.

"Ястребы" согласовали детали перехода украинского форварда и должны объявить о его подписании в ближайшее время. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Борячук является воспитанником Шахтера, дебютировав в первой команде в феврале 2016-го. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 3 поединка в футболке "горняков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что игроком Ризеспора стал полузащитник Динамо Денис Гармаш.

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