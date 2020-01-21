Турция

Украинский нападающий прокомментировал переход в турецкий клуб.

Форвард Андрей Борячук был официально представлен в качестве игрока Ризеспора, где проведет полтора ближайших сезона.

"Важно приносить пользу команде. Николай Морозюк играет за Ризеспор два сезона, и я хочу помогать Ризеспору так же, как и он", — цитирует Борячука Rezinsesi.

"Когда я впервые приехал в Ризе, меня здесь тепло приняли. Переходя в новый клуб, важно тяжело работать, чтобы играть. Я намерен это сделать".

Ризеспор идет на 11-м месте в чемпионате Турции. Ближайшую игру команда проведет в Кубке против Галатасарая 23 января. В первом матче был зафиксирован счет 1:1 на поле Ризеспора.