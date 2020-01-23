Турция

Чемпион страны выиграл матч и вышел в четвертьфинал турнира.

Ризеспор уступил Галатасараю в ответном матче 1/8 финала Кубка Турции 1:2 и вылетел из турнира, ведь в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

Денис Гармаш провел на поле 85 минут, после чего был заменен на Милана Шкоду. Через минуту на поле вместо Брайана Самудио появился Андрей Борячук, для которого эта игра стала дебютной в футболке Ризеспора.

Главный "старожил" Ризеспора среди украинцев, Николай Морозюк, провел всю игру на скамье запасных.

Следующий матч Ризеспор проведет в рамках чемпионата Турции против лидирующего Сивасспора 27 января.