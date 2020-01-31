Турция

В последний день января Анкарагюджю пополнили 15 футболистов.

Анкарагюджю активно поработал в последний день зимнего трансферного окна, подписав сразу целую футбольную команду, 15 человек — сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Помимо Жерсона Родригеса из Динамо, игроками Анкарагюджю в один день стали Гельмин Ривас, Джаба Лобжанидзе, Конрад Михалак, Даниэль Лукашик, Рикардо Фридрих, Милош Станоевич, Оркан Шинар, Атила Туран, Суатак, Фатих, Фатих Сон, Энес Кубат, Мухамед Ясир Карабай и Ндука Озокво.

После 19-ти туров Анкарагюджю занимает предпоследнее место в турецкой Суперлиге.

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