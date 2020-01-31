Украина

Нападающий Динамо Жерсон Родригес продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Жерсон Родригес стал игроком Анкарагюджю, сообщил официальный сайт Динамо.

24-летний футболист будет выступать за турецкую команда на правах аренды до конца сезона.

Родригес пополнил состав Динамо в начале августа 2019 года. За это время он провел за "бело-синих" во всех турнирах 12 матчей (8 в отечественной Премьер-лиге, 2 в розыгрыше Кубка Украины, еще 2 в еврокубках), в которых забил 2 мяча.

Отметим, что Анкарагюджю выступает в высшем турецком дивизионе, но находится в зоне вылета, имея после 19-ти туров 13 очков.

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