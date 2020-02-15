Игрок Динамо провел очередной хороший матч в составе Анкарагюджю.
Жерсон Родригес, Getty Images
15 февраля 2020, 22:11
Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды за Анкарагюджю, вышел в основном составе в матче 22-го тура Турции против Фенербахче.
На 75-й минуте поединка 24-летний люксембуржец отличился голом, который стал для него вторым в трех встречах за турецкий клуб.
Стоит отметить, что Родригес отметился уже третьим результативным действием за Анкарагюджю. На его счету также есть один ассист.
Напомним, ранее Жерсон Родригес высказался о своем пребывании в первенстве Турции.
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