Турция

Нападающий Динамо Жерсон Родригес, выступающий в аренде за Анкарагюджю, поделился впечатлениями от своего дебюта в Турции.

Жерсон Родригес прокомментировал свой первый матч за Анкарагюджю против Касымпаши, в котором его гол принес команде ничью.

«Я чувствую себя отлично в Анкарагюджю, – цитирует Жерсона Fanatik. – В моем первом матче мы продемонстрировали хорошую командную игру, но в будущем, надеюсь, еще прибавим как индивидуально, так и командно».

Динамо отправило Родригеса в Анкарагюджю в аренду до конца сезона-2019/20.

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