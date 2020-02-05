Нападающий Динамо Жерсон Родригес, выступающий в аренде за Анкарагюджю, поделился впечатлениями от своего дебюта в Турции.
Жерсон Родригес, фото Fanatik
05 февраля 2020, 17:17
Жерсон Родригес прокомментировал свой первый матч за Анкарагюджю против Касымпаши, в котором его гол принес команде ничью.
«Я чувствую себя отлично в Анкарагюджю, – цитирует Жерсона Fanatik. – В моем первом матче мы продемонстрировали хорошую командную игру, но в будущем, надеюсь, еще прибавим как индивидуально, так и командно».
Динамо отправило Родригеса в Анкарагюджю в аренду до конца сезона-2019/20.
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