Турция

Румынский специалист мог вернуться к работе в чемпионате Турции.

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу вел переговоры с Бешикташем о будущем трудоустройстве, однако клуб из Стамбула сомневается в кандидатуре румынского коуча.

Как собщает издание Sabah Spor, главная причина этого — опасение руководства Бешикташа, что возраст 74-летнего Луческу вызовет трудности в вопросе долгосрочных планов клуба.

Отмечается, что в ближайшее время боссы турецкого клуба проведут встречу, на которой в последний раз будет выставлен на обсуждение вопрос касательно возможного назначения Луческу.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу может отправиться в чемпионат Бразилии, однако Сантос опроверг интерес к румынскому тренеру.

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