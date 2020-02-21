Турция

Вратарь Лорис Кариус летом вернется в Англию.

Бешикташ окончательно отказался от идеи воспользоваться правом выкупа арендованного у Ливерпуля Лориса Кариуса — считает The Athletic.

"Герой" киевского финала Лиги чемпионов, подаривший трофей Реалу, продолжил совершать грубейшие ошибки и в Бешикташе, доведя болельщиков до того, что они начали его освистывать.

26-летний немецкий голкипер выступал за Майнц (96 матчей во всех турнирах), Ливерпуль (49) и Бешикташ (62).

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