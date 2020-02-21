Турция

Защитник Адиль Рами получил статус свободного агента.

Несмотря на то, что центральный защитник Адиль Рами не смог покинуть Фенербахче во время зимнего трансферного окна, клуб пошел навстречу французу.

Контракт с 34-летним футболистом, который хочет вернуться во Францию, был разорван по обоюдному согласию сторон — сообщил официальный Твиттер Фенербахче.

Ранее экс-игрок национальной сборной Франции (36 матчей, 1 гол) выступал за Фрежюс (58 матчей во всех турнирах, 0 голов), Лилль (163, 10), Валенсию (93, 6), Милан (44, 4), Севилью (79, 3), Марсель (75, 3) и Фенербахче (6, 0).

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