Жерсон Родригес — лучший игрок матча против Бешикташа

Турция

Полузащитник Анкарагюджю Жерсон Родригес стал лучшим, несмотря на поражение своей команды.

В рамках 25-го тура чемпионата Турции Бешикташ принимал на своем поле Анкарагюджю.

24-летний футболист стал лучшим игроком матче по версии WhoScored: арендованный у киевского Динамо футболист три раза пробил по воротам, совершил 55 касаний к мячу, сделал четыре обводки, выиграл три верховых мяча и заработал пенальти, который реализовал партнер по команде.

Таким образом, проведя шесть матчей за турецкий клуб, Родригес забил два гола и отличился двумя результативными передачами.

Бешикташ – Анкарагюджю 2:1

Голы: Йылмаз, 6, Льяич, 88 – Парлак, 90+3.