Жерсон Родригес — лучший игрок матча против Бешикташа

Полузащитник Анкарагюджю Жерсон Родригес стал лучшим, несмотря на поражение своей команды.
ЖЕРСОН РОДРИГЕС, ФОТО: MKE ANKARAGÜCÜ SC
07 марта 2020, 00:57
В рамках 25-го тура чемпионата Турции Бешикташ принимал на своем поле Анкарагюджю.
24-летний футболист стал лучшим игроком матче по версии WhoScored: арендованный у киевского Динамо футболист три раза пробил по воротам, совершил 55 касаний к мячу, сделал четыре обводки, выиграл три верховых мяча и заработал пенальти, который реализовал партнер по команде.
Таким образом, проведя шесть матчей за турецкий клуб, Родригес забил два гола и отличился двумя результативными передачами.
Бешикташ – Анкарагюджю 2:1
Голы: Йылмаз, 6, Льяич, 88 – Парлак, 90+3.
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