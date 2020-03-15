Англия

Английские клубы хотят подписать албанского вратаря.

Голкипер Лацио Томас Стракоша привлек внимание Тоттенхэма и Лестера, сообщает издание Il Tempo.

Английские клубы хотят укрепить вратарскую позицию следующим летом и попытаются подписать албанского вратаря.

Действующий контракт Стракошы с клубом истекает в июне 2022 года. Руководство Лацио не хочет отпускать своего игрока и планирует продлить с ним соглашение.

В текущем сезоне 24-летний страж ворот провел 32 поединка в составе "орлов", пропустив 9 голов.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также проявляет интерес к полузащитнику Валенсии Джоффри Кондогбия.

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