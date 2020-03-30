Турция

Специалист будет находиться на домашней обсервации в течении двух недель.

По информации официального сайта Галатасарая, главный тренер первой команды Фатих Терим выписан из больницы.

На прошлой неделе клуб сообщил о положительной пробе Терима на коронавируса.

Сейчас 66-летний тренер чувствует себя лучше и продолжит лечение дома. Специалисту предстоит находиться дома в течение последующих 14 дней.

На данный момент в Турции зафиксировано 9 217 случаев заражения коронавирусом, среди которых 131 смерть и 105 выздоровевших.

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