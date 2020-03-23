Болезнь не обошла стороной опытного специалиста.
Фатих Терим, getty images
23 марта 2020, 21:41
Главный тренер Галатасарая Фатих Терим заболел коронавирусом. Об этом турецкий специалист сообщил своем Twitter.
"Согласно результатам тестов, сделанных сегодня, мой результат был положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Буду обо всем сообщать в ближайшие сроки", — написал Терим.
Напомним, 66-летний менеджер попадает в возрастную группу людей, которые особенно подвержены вреду от коронавируса. Ранее от болезни скончался экс-президент Реала Лоренсо Санс.
К слову, главный тренер Арсенала Микель Артета, который одним из первых узнал о своем диагнозе среди игроков и менеджеров, заявил о том, что излечился от коронавируса.