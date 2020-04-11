Турция

Защитник Ризеспора Николай Морозюк рассказал о первых впечатлениях Дениса в новом чемпионате.

Николай Морозюк (М) в прямом эфире в Инстаграме с Александром Алиевым (А) поведал о привычках Дениса Гармаша, а также различиях между чемпионатами Турции и Украины.

М: Я тебе расскажу… Нас никто не слышит?

А: Нет-нет.

М: Короче, приехал чудак [Гармаш] на сборы, туда-сюда. Я говорю: "Кум, здесь новый чемпионат, новая страна, забудь Украину. Просто забудь, отключи голову, перезагрузись". [Гармаш отвечает] "Хорошо, я тебя послушал, сделаю так". Приходит на первую тренировку…

А: Перезагрузился?

М: Да. Выходим на первую тренировку, потренировались, и у меня рука вот так вот (показывает жест "рукалицо" – прим.). Заканчивается тренировка, нам витамины подносят, Гармаш ко мне подходит и говорит: "Слышь, брат, почему они такие умные?". Я отвечаю: "Кум, привыкнешь, адаптация должна пройти.

Через десять дней у нас игра с Галатасараем. Дома, когда на кубок 1:1 сыграли. Кум играл в составе. Он принимает мяч, и у него за первый тайм мяч отобрали… Понял, он смотрит вперед, а у него сзади забирают. За тайм у него забрали мяч раз пять. Я говорю: "Кум, как такое может быть?"

А: Он принял пять раз мяч и пять раз мяч забрали?

М: Ну вот он принимает мяч, стоит с мячом, думает, кому отдать… А тут сзади подбегают и забирают. Гармаш дальше смотрит, кому отдать, а мяча уже нет. Я говорю: "Денис, б**дь! Дениска! Мяча у тебя уже нет, повернись". А он знаешь, что говорит? "Бл*, брат, а я думал, что я с Полтавой играю. Что тут еще бегают вот эти вот, что я могу крутиться по пять, по шесть раз на месте, а они не могут угадать, куда я пойду".

А: Он, по ходу, опять свою "улитку" хотел делать?

М: Да, он говорит: "Мне, по ходу, крутиться надо было". Я отвечаю: "Да если бы ты крутиться начал бы, тебя бы поменяли уже где-то на 27-й минуте, дурачок". Тут нужно играть просто в футбол. Быстро, раз-два, раз-два. Отдал, открылся, обыграл, ударил, вернулся назад. И бегаешь.

Боже мой! Саныч, это добрейшей души человек. Я его обожаю, он классный. Это самый чистый человек, которого я знаю. Он на самом деле о**ренный, он просто кайф. Но как футболист… Нет, он как футболист, классный…

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А: Но не в этой стране?

М: Да не то, чтобы не в этой стране. Его, знаешь, определенно система засосала. Ему уже тяжело вернуться туда, где он был когда-то. Тут уже надо думать на два шага вперед, быстрее. А Гармаш такой вальяжный. Принял… Отдал… Он же перед игрой выбирает бутсы сначала: "быстрые" или "техничные", "бьющие" или "забивные". У него целый гардероб, четыре разных модели.

Денис Гармаш перешел в Ризеспор этой зимой из Динамо на правах аренды до конца сезона. После 26 туров в активе команды только 25 очков, она идет на 16-м месте среди 18 команд чемпионата Турции.