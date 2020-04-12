Турция

Вингер Галатасарая Райан Бабель, выступающий в аренде за Аякс, не вернется в Турцию.

Галатасарай намерен летом продать Райана Бабеля, чтобы выкупить Генри Оньекуру — сообщает Hurriyet.

22-летний Оньекуру, арендованный у Монако, прочно закрепился в составе, и Галатасарай, продливший аренду нигерийца, хочет выкупить его контракт.

В связи с этим Галатасарай намерен продать 33-летнего Бабеля, чтобы не только получить деньги на трансфер его конкурента по позиции, но и сэкономить 5 миллионов евро, которые пришлось бы выплатить голландцу в качестве зарплаты за два оставшихся по контракту года.

Агент Бабеля готов начать переговоры с руководством Аякса, арендовавшего вингера до конца сезона, о полноценном трансфере, но голландский клуб пока не определился, нужен ли ему ветеран.

Вингер национальной сборной Нидерландов (63 матча, 10 голов) выступал за Аякс (139, 30), Ливерпуль (146, 22), Хоффенхайм (51, 6), Касымпашу (59, 14), Аль-Аин (14, 2), Депортиво (12, 5), Бешикташ (86, 29), Фулхэм (16, 5) и Галатасарай (20, 5).

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