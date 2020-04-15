Турция

Скандальный форвард может отправиться за новым вызовом в чемпионат Турции.

Нападающий Марио Балотелли может сменить клубную прописку спустя всего год после трансфера в Брешию. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 29-летнего итальянца серьезно заинтересован Галатасарай, который готов предложить футболисту двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Стороны уже начали переговоры, а условия возможного будущего возможного соглашения обсуждает Мино Райола, футбольный агент Балоттели.

В текущем сезоне Серии А итальянский форвард провел 19 поединков, в которых забил 5 голов.

Напомним, ранее сам СуперМарио заявил о желании стать игроком Наполи.

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