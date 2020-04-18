Турция

Ганский форвард высоко оценил способности капитана Барселоны Лионеля Месси.

Нападающий Фиорентины Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за Бешикташ, назвал трех лучших футболистов, с которыми ему удалось поиграть за всю свою профессиональную карьеру. В топ ганского форварда попали Лионель Месси, Златан Ибрагимович и Андреа Пирло.

"Возможно, люди захотят убить меня после этого, но лучший, с кем я когда-либо играл, Лионель Месси. Есть большая разница, когда ты играешь против него и видишь его каждый день на тренировках. Есть только один игрок, который может обыграть тебя в каждом матче. И это Месси".

"Второе место в моем списке займет Златан Ибрагимович. Он находится на другом уровне, и он может играть на футбольном поле совсем один. Замыкает мой топ Андреа Пирло", — приводит слова Боатенга Sport Bild.

В текущем сезоне Кевин-Принс Боатенг провел на клубном уровне 21 матч, в которых забил 3 гола.

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