Люксембуржец выразил готовность полностью перебраться в столицу Турции.
Жерсон Родригес, PHOTO ANKARAGÜCÜ
04 мая 2020, 09:31
Арендованный у киевского Динамо форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес признался, что имеет желание остаться в турецком клубе на более длительный срок.
"У Анкарагюджю очень горячие болельщики, таких я еще не видел. Если это получится, я хочу остаться здесь", — цитирует игрока Sporanki.
Напомним, Динамо и Анкарагюджю находятся в процессе переговоров относительно потенциального трансфера люксембуржца.
В семи матчах чемпиона Турции Жерсон Родригес сумел забить три гола, а также два раза ассистировал партнерам по команде.
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