Турция

Люксембуржец выразил готовность полностью перебраться в столицу Турции.

Арендованный у киевского Динамо форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес признался, что имеет желание остаться в турецком клубе на более длительный срок.

"У Анкарагюджю очень горячие болельщики, таких я еще не видел. Если это получится, я хочу остаться здесь", — цитирует игрока Sporanki.

Напомним, Динамо и Анкарагюджю находятся в процессе переговоров относительно потенциального трансфера люксембуржца.

В семи матчах чемпиона Турции Жерсон Родригес сумел забить три гола, а также два раза ассистировал партнерам по команде.

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