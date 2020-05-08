Турция

Также турки готовятся к проведению финала Лиги чемпионов.

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир заявил о сроках возобновления Суперлиги, а также прокомментировал предстоящий прием Стамбулом финала Лиги чемпионов.

"Мы нацелены возобновить сезон при поддержке государства уже 12 июня и завершить его 26 июля. Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков", — цитирует президента Fanatik.

"Также в августе Стамбул готовится принять финал Лиги чемпионов. В обоих случаях в организации нам поможет министерство здравоохранения страны", — заключил функционер.

В турецкой Суперлиге было сыграно 26 туров. До конца чемпионата каждой из команд осталось сыграть по 8 матчей. Лидерами таблицы ныне являются Трабзонспор и Истанбул Башакшехир, у которых по 53 очка. На три пункта меньше у Галатасарая, и на четыре у Сивасспора.

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