Турция

Форвард считает, что отработал рабочее соглашение.

Нападающий Газишехир Газиантеп Олареваджу Кайоде, контракт которого принадлежит Шахтеру, не хочет больше тренироваться с турецкой командой, сообщает Fanatik.

По данным источника, причина такого решения — истечение арендного контракта, который завершился 31-го мая 2020 года. Тем не менее, Transfermarkt утверждает, что соглашение действительно до 30-го июня.

В текущем сезоне Кайоде провел за Газиантеп 22 поединка в чемпионате Турции, забив девять голов и отдав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что переговоры о новом контракте Шахтер ведет с полузащитником Виктором Коваленко.