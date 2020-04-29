Украина

Вопрос с будущим украинского полузащитника остается открытым.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может остаться в своем нынешнем клубе. Насколько известно Football.ua, переговоры между сторонами продолжаются, решение еще не было принято.

Ранее римское издание Corriere dello Sport утверждало, что футболист получил предложение от Шахтера, но хочет продолжить карьеру в топ-чемпионате.

Виктор в нынешнем сезоне провел 21 матч за "горняков" во всех турнирах, отметившись двумя голами и результативной передачей.

24-летний Коваленко является воспитанником Шахтера. За первую команду он выступает с лета 2015 года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.