Турция

"Черные орлы" должны выплатить египетскому хавбеку 600 тысяч евро.

Полузащитник Бешикташа Мохамед Эльнени, права на которого принадлежат Арсеналу, не намерен больше продолжать карьеру в Турции. Об этом сообщает Turkish Football.

По информации источника, "черные орлы" задолжали и не выплатили 27-летнему египтянину сумму по зарплате, которая составляет 600 тысяч евро.

Бешикташ пытается найти компромисс с футболистом в отношении задолженности по заработной плате, однако сам Эльнени не намерен больше выступать за турецкую команду, пока с ним не рассчитаются в полном объеме. Конфликт между игроком и клубом продолжается уже несколько месяцев.

Причиной задолженности называется пандемия коронавируса, из-за которой у Бешикташа начались серьезные финансовые проблемы. Ранее досрочно расторг арендное соглашение голкипер Лорис Кариус. Вполне возможно, что Эльнени последует примеру немца и вернется в Арсенал.