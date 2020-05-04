Турция

Таким образом, немецкий кипер вскоре должен вернуться в расположение Ливерпуля.

Вратарь Лорис Кариус объявил о разрыве арендного соглашения с Бешикташем. В своем послании футболист объяснил причины ухода из турецкого гранда.

"Сегодня я расторг контракт с Бешикташем. Обидно, что все завершилось именно таким образом. Но от себя хочу сказать, что я делал все возможное, чтобы решить ситуацию без каких-либо проблем. Я проявлял терпение и говорил руководству одно и то же снова и снова, но ситуация не менялась. К сожалению, они ничего не сделали для решения проблемы и даже отказались от моей помощи, хотя я был готов пойти на сокращение зарплаты", — написал немец в своем Instagram.

"Я наслаждался игрой за этот клуб. У Бешикташа очень страстные болельщиками. Они поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Я всегда буду вспоминать их в лучшем свете! Также я хочу поблагодарить всех партнеров по команде, тренеров и весь персонал клуба. Вы меня прекрасно приняли с первого же дня. Большое спасибо! Бешикташ – чемпион", — завершил кипер.

Таким образом, Кариус потерял 1 млн евро и теперь его ждет возвращение в Ливерпуль, с которым у него контракт до 2022 года. Ранее было известно об интересе к вратарю со стороны Герты и Вулверхэмптона.

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