Турция

Украинский вингер может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Руководство Фенербахче провело переговоры с представителями Вест Хэма касательно сделки о переходе Андрея Ярмоленко, сообщает Star.

По информации источника, турецкий клуб контактировал с агентом футболиста, согласовав потенциальный переход на август. Фенербахче рассчитывает арендовать украинца.

Читайте также: Вест Хэм и Ярмоленко — что дальше?

Отметим, что Фенербахче, по слухам, может возглавить Сергей Ребров, который знаком с Ярмоленко по совместной работе в Динамо.